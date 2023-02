Costacurta: «Il Napoli è la squadra più forte d’Europa»

Le parole di Billy Costacurta, ex difensore del Milan e della nazionale italiana, sulle prospettive del Napoli

Billy Costacurta ha fatto il punto della stagione del Napoli a Il Mattino.

PAROLE – «Non vorrei che possa passare come una sciocchezza, ma per approccio e atteggiamento il Napoli è la più forte in Europa. Per il Napoli sogno una finale spettacolare con il Psg, perché così entri proprio in una dimensione diversa della storia. Ma ammetto che mi piacerebbe anche una bella finale tutta italiana».