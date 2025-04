Costacurta: «Tare conosce il calcio come pochi. Nuovo allenatore? C’è un nome che è perfetto per il Milan»

Le parole di Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, sul futuro del club rossonero per la prossima stagione in Serie A. I dettagli

Billy Costacurta ha parlato a La Gazzetta dello Sport del nuovo progetto del Milan per la prossima stagione.

TARE-MILAN – «Ha già dimostrato di saper fare molto bene il suo lavoro, ma tutti i profili che vengono accostati al Diavolo sono assolutamente adatti. Al di là di chi verrà scelto, l’aspetto importante è che il club abbia deciso di fare le cose per bene, con persone che possano aiutare quel settore della società. Per parlare alla squadra c’è già Ibra, che conosce perfettamente le dinamiche di gruppo. C’è bisogno di un riferimento dirigenziale più ampio. Lo stesso Maldini all’inizio ha commesso qualche errore, ma Paolo sa imparare con una velocità sorprendente. Altri in questi anni non lo hanno fatto. Tornando a Tare, è un conoscitore di calcio come pochi».

NUOVO ALLENATORE– «La squadra attuale sarebbe perfetta per Allegri. E Max è una garanzia se vuoi tornare subito nelle prime quattro. Allo stesso tempo ammetto di non essere esattamente innamorato di ciò che propone. Faccio il tifo per un allenatore ‘giochista’, che presenti una squadra che comandi nella metà campo avversaria: è ciò che i tifosi del Milan dovrebbero sempre avere, specialmente oggi che c’è da restituire entusiasmo. E poi il bel gioco è parte della storia del Milan: vorrei che finalmente tornasse dopo che negli ultimi anni si è visto molto poco».