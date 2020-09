Costacurta: «Tonali è il miglior colpo del mercato italiano. Sulla sfida Pirlo-Conte…»

Alessandro Costacurta ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista dell’inizio del campionato. Le sue parole

Alessandro Costacurta, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato di una sfida tra Antonio Conte e Andrea Pirlo, oltre che di Sandro Tonali.

PIRLO CONTE – «La sfida in panchina tra Conte e Pirlo? Si gioca, però in un certo senso non c’è partita. Stiamo parlando di un allenatore che secondo me è tra i primi cinque d’Europa, vale a dire il tecnico dell’Inter e un ragazzo che ha talento ed è speciale, cioè Pirlo. Noi abbiamo avuto la fortuna di conoscere Andrea e sappiamo quanto può sorprendere ma Conte ormai non ci sorprende più».

TONALI – «Io credo che Tonali sia veramente un crack, uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo. Lo pensavo all’Inter. In un certo senso è diventato l’acquisto migliore fatto nel mercato italiano. Io credo che una squadra ha bisogno di giocatori che prendano la palla quando le cose non vanno bene, Tonali ha questa personalità per dare tranquillità alla squadra».