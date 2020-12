Costantino (assistente c.t. Ungheria): «Szoboszlai tra i più ricercati d’Europa»

L’assistete del commissario tecnico dell’Ungheria Marco Rossi ha speso parole di elogio per il giocatore Dominik Szoboszlai

Giovanni Costantino, assistente del commissario tecnico dell’Ungheria Marco Rossi, è intervenuto nella trasmissione Podcast “Terzo Uomo” parlando di Dominik Szoboszlai, giocatore in forza al Salisburgo e cercato per lungo tempo dai rossoneri. Queste le sue dichiarazioni sul giocatore:

«Dominik ha una struttura fisica molto importante. Ha una qualità tecnica incredibile, ha giocato da interno di centrocampo: era molto attivo nella costruzione, mentre oggi nel Salisburgo gioca da esterno in un 4-4-2 dove è molto dentro al campo. Noi lo utilizziamo come “numero 10”, dietro le due punte. Penso abbia grande qualità e tanta intelligenza tattica, con caratteristiche fisiche superiori alla media: i suoi dati sono infatti impressionanti. Per questo è uno dei giocatori più ricercati in Europa. Il ragazzo crede molto nelle sue potenzialità, è consapevole di essere forte. Con il tempo è migliorato sotto l’aspetto caratteriale: due anni fa era arrivato come una star, pensava di essere più bravo rispetto agli altri. Con il tempo ha capito che si doveva guadagnare il posto e che per crescere bisogna fare un passo indietro e lavorare, senza pensare che si viva solo di talento».