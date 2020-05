Coutinho Bayern, storia già finita. Rummenigge: «Non lo riscatteremo»

Coutinho Bayern, storia già finita. Le parole del presidente Karl-Heinz Rummenigge liberano il brasiliano

Il Bayern Monaco non eserciterà l’opzione di riscatto su Coutinho. A confermarlo è stato lo stesso Karl-Heinz Rummenigge in un’intervista al Der Spiegel: «L’opzione è scaduta e non l’abbiamo esercitata, ora dovremo completare la pianificazione della squadra per la prossima stagione».

Le parole del CEO del Bayern sono chiarissime, il calciatore tornerà al Barcellona che ora dovrà anche farsi carico di un altro calciatore con un ingaggio monstre.