Coutinho: «Il Barcellona sta cambiando. Contro la Juventus per i 3 punti»

Philippe Coutinho, attaccante del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro la Juventus.

LA GARA– «La partita di domani è importante e quando vieni da una sconfitta, vuoi vincere una partita come questa».

CRITICHE – «Sono il primo a pretendere tanto da me stesso, so che la prestazione non è stata quella prevista ed essendo al Barça hai molta attenzione addosso. Posso dire che ho lavorato molto mentalmente per stare bene e oggi mi considero molto migliorato sotto questo aspetto».

CAMBIAMENTO – «Siamo in un processo di rinnovamento. L’allenatore è cambiato, alcuni giocatori erano pezzi importanti e tutto questo fa parte del processo di rinnovamento. Devi essere paziente e quelli di noi che sono qui fanno del loro meglio perché questo cambi tutto più velocemente possibile».

IL SUO MOMENTO – «Lavoro per giocare dove mi mette l’allenatore, quello che decide è lui, ma mi sento meglio, più concentrato».