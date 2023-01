Cremonese, Ballardini: «Non compreremo tanto per farlo»

Le parole di Davide Ballardini, allenatore della Cremonese, alla vigilia della sfida contro l’Inter. I dettagli

Davide Ballardini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Cremonese-Inter.

PAROLE – «Vedendo tutti i giorni con con quale entusiasmo e serietà i giocatori affrontano gli allenamenti, mi sento di dire che la loro risposta è chiara. Noi vediamo tante cose buone nel quotidiano. Il mercato? Non sono preoccupato. Prendere per prendere non ha senso, vanno trovati giocatori funzionali alle nostre esigenze, che hanno entusiasmo e piacere di venire qui. Prendere per riempire non penso sia giusto. Bisogna valutare bene, e se c’è qualche ragazzo che può fare al caso nostro e che ha tanta voglia di venire, è un discorso che è giusto portare avanti. Altrimenti no».