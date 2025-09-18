Cremonese, Vardy in dubbio per la sfida contro il Parma: risentimento muscolare per l’attaccante inglese

Cremonese, Vardy in dubbio per la sfida contro il Parma in Serie A: problema muscolare per l’attaccante inglese

La Cremonese rischia di dover rinunciare a Jamie Vardy, esperto attaccante inglese classe 1987 e leggenda del Leicester City, nella delicata sfida di Serie A in programma domenica contro il Parma.

Il club grigiorosso ha comunicato sul proprio sito ufficiale che il giocatore è stato sottoposto a esami strumentali nelle ultime ore a causa di un piccolo risentimento muscolare. Lo staff medico monitorerà la situazione nei prossimi giorni, con un ulteriore test fisico previsto alla vigilia del match.

Un debutto da titolare ancora rimandato

L’attesa per vedere Vardy dal primo minuto in campionato era alta, ma il suo esordio da titolare in Serie A dovrà probabilmente attendere. Arrivato in estate dopo una carriera straordinaria in Premier League, culminata con la storica vittoria del Leicester nel 2016, Vardy ha già portato entusiasmo e carisma nello spogliatoio della Cremonese.

Fin dal suo arrivo, l’attaccante ha voluto sottolineare il proprio approccio al calcio: «Porto il cuore in mano e do il 100%, qualsiasi cosa accada. Non importa quale sia la situazione, che si tratti di vincere o perdere, basta dare il massimo».

L’impegno verso i tifosi

Interrogato sulle sue ambizioni, Vardy è stato chiaro: «Affronto ogni partita una alla volta, passo dopo passo, assicurandomi di dare il 100% per tutti i 90-95 minuti. Se lo fai, i risultati arrivano: è una garanzia. Prima di tutto dobbiamo assicurarci di rimanere in Serie A, poi potremo costruire su questo».

Un’assenza pesante in un match cruciale

La possibile assenza di Vardy rappresenterebbe un duro colpo per la Cremonese, impegnata in una sfida importante per la corsa salvezza. Il Parma, allenato da Cuesta, è una squadra solida e in forma, e il contributo di un attaccante d’esperienza come Vardy avrebbe potuto fare la differenza.

Lo staff tecnico dovrà quindi valutare alternative in attacco, puntando su altri elementi per guidare il reparto offensivo. La decisione definitiva sulla presenza di Vardy arriverà solo dopo gli ultimi test fisici, ma i tifosi grigiorossi sperano di vederlo presto protagonista sul campo.