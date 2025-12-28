Cremonese News
Cremonese Napoli, Giachetta a Dazn: «Siamo contenti del percorso fatto fino ad oggi. Mercato? Pensiamo alla partita, ma…»
Cremonese Napoli, Giachetta, ds dei grigiorossi, ha parlato ai microfoni di Dazn facendo un punto della situazione sul club lombardo
A pochi minuti dalla sfida contro il Napoli, Giachetta, ds della Cremonese, ha parlato ai microfoni di Dazn. Le sue parole.
NAPOLI – «Si affrontano con grande motivazione. In questo momento loro sono la squadra più in salute di tutti. Lo stimolo è massimale e noi dovremo essere pronti a recitare il ruolo della matricola che non sfigura».
CREMONESE – «L’esperienza in Serie A negli anni scorsi ci ha dato tanto come insegnamento. Abbiamo preso calciatori con motivazione e siamo contenti di quanto fatto fino ad oggi. I risultati iniziali ci hanno dato grande aiuto».
MERCATO – «Tutti cercano un difensore centrale mancino. Forse come ruoli e idee un rinforzo nel reparto arretrato e un centrocampista possono essere quelli giusti. Ora pensiamo, però, alla partita».