Cremonese Napoli, Manna: «Mercato bloccato è davvero un paradosso. Su Lang e Lucca posso dire una cosa»

Cremonese Napoli, Manna ha parlato ai microfoni di Dazn a pochi minuti dalla sfida di campionato. Ecco le dichiarazione del ds dei partenopei

A pochi minuti dalla sfida contro la Cremonese, il ds del Napoli Manna ha parlato ai microfoni di Dazn. Le sue dichiarazioni.

2025 – «Un anno importante per tutti noi. Siamo contenti, ma dobbiamo restare concentrati ed essere focus sul presente».

DIFFICOLTA’ IN TRASFERTA – «Non ci sono mai partite facili. Si possono perdere punti con chiunque. Lo scorso anno noi in trasferta abbiamo fatto una sorta di fortino. Siamo sul pezzo».

LIMITAZIONE MERCATO E MODULO – «Il cambio modulo è stata una necessità. Il mister è stato bravo a fare questo. Per me quanto successo è un grandissimo paradosso: siamo la società più sana e non poter acquistare prima di fare delle uscite è davvero molto particolare. Noi faremo di necessità virtù e vediamo».

LEGGI ANCHE >>> SEGUI CON NOI LA DIRETTA DEL MATCH

LANG E LUCCA – «I calciatori devono dimostrare sul campo e guadagnarsi ogni giorno la possibilità di giocare per questa squadra. Poi è chiaro: per Lucca lo spazio è limitato perché abbiamo un centravanti come Hojlund. Vediamo quello che succederà a gennaio e noi non escludiamo nulla».