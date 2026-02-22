Cremonese, Nicola a DAZN dopo la sconfitta con la Roma: «Baschirotto ne avrà per un po’. Per 60′ la squadra è stata organizzata ma ecco cosa ci ha messo in difficoltà»

Cremonese, Nicola a DAZN ha analizzato così la sconfitta contro la Roma. Queste le dichiarazioni del tecnico grigiorosso

A DAZN dopo Roma Cremonese, Davide Nicola ha rilasciato queste dichiarazioni. Cosa ha detto.

SCONFITTA – «È chiaro che a nessuno fa piacere perdere. Alla fine la Roma l’ha sbloccata su una situazione di palla inattiva, ovviamente la grande fisicità, la grande qualità della Roma ha fatto sì che le palle inattive oggi ci abbiano messo un po’ in difficoltà. Però per 60 minuti io comunque ho visto una squadra organizzata con lo spirito giusto. Forse dobbiamo migliorare ed essere un pochino meno statici su alcune situazioni di calcio piazzato e cercare magari di imparare a riaprire anche la partita o a colpire noi quando serve per poter spostare le dinamiche anche psicologiche di una partita. Fermo restando il fatto che ovviamente venire qua e far punti non è mai facile, ma credo che la Cremonese abbia dimostrato di volerci credere».

COSA E’ MANCATO SUI GOL E CONDIZIONI BASCHIROTTO – «Baschirotto ne avrà per un po’, però io credo che Folino oggi abbia dimostrato di avere delle qualità e si sia ben comportato, secondo me. Poi bisogna vedere questa settimana con una settimana in più di allenamento per Bianchetti, insomma, anche per lo stesso Ceccherini. Però fondamentalmente credo che i tre dietro oggi abbiano fatto la loro partita, poi certo non puoi sbagliare nulla contro certi giocatori, perché chiaramente possono sempre metterti in difficoltà. Per quanto riguarda le palle inattive, secondo me oggi abbiamo incontrato sicuramente una squadra, nello specifico Cristante, lo si conosce, che ha abilità sul primo palo, ma non è mai facile, anche se sai le cose, poi andare a interpretarle bene, alle volte non sempre ci si riesce. Oggi forse lì abbiamo difettato un po’ in staticità e un po’ nel non aspettarci ciò che conoscevamo e quindi, a me piace sempre non rimarcare troppo l’errore, è chiaro che l’ho analizzato con i miei giocatori, ma oggi loro ci hanno messo in difficoltà e va accettato».