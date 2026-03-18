Cremonese Nicola, adesso è ufficiale: esonero per il tecnico! Il comunicato del club

Cremonese Nicola, adesso è ufficiale: non è più lui l’allenatore! Esonero per il tecnico, il comunicato del club: tutti i dettagli

Davide Nicola non è più l’allenatore della Cremonese. La decisione arriva dopo la pesante sconfitta per 4-1 contro la Fiorentina, che ha lasciato i grigiorossi al terzultimo posto in classifica con 24 punti. La società ha ufficialmente sollevato Nicola dal suo incarico, ringraziandolo per il lavoro svolto fino a oggi. Il nome di Marco Giampaolo, ex allenatore di Milan e Sampdoria, circola come possibile sostituto per la panchina della Cremonese, in cerca di una scossa decisiva per la salvezza.

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IL COMUNICATO – «U.S. Cremonese comunica di aver sollevato dalla conduzione tecnica della prima squadra il signor Davide Nicola.

Il club grigiorosso desidera ringraziare l’allenatore e il suo staff per la professionalità, l’impegno e la dedizione mostrate nel lavoro quotidiano svolto sin dal loro arrivo a Cremona.».