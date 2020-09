Crespo: «Scudetto? Juve e Inter più attrezzate ma il Milan non deve avere limiti»

Le dichiarazioni di Hernan Crespo, ex centravanti di Inter e Milan, sulla corsa allo Scudetto e sui rossoneri

Hernan Crespo, ex centravanti di Inter e Milan, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole sulla lotta allo Scudetto.

IL COMMENTO – «Io non mi pongo limiti, non li pongo ai ragazzi che alleno, però sono realista: ci sono formazioni più attrezzate del Milan per lo scudetto e penso alla Juve e all’Inter. I rossoneri devono avere in testa l’obiettivo di entrare in zona Champions League: un passo per volta, senza fretta e senza illusioni che fanno soltanto male. Non bisogna mettere pressione all’ambiente: è giusto essere contenti di come stanno andando le cose, ma bisogna essere pronti anche a qualche ceffone. Arriveranno e lì vedremo la forza del gruppo».

GIOVANI – «Ibra non si discute, da solo tiene impegnati quattro difensori: significa che i suoi compagni sono più liberi di giocare, è un ragionamento che può fare anche un bambino che frequenta la scuola-calcio. Però, a parte Ibra, vedo che Pioli ha rigenerato Kessie, che è un gran bel centrocampista. Adesso sta inserendo Tonali che ha qualità incredibili, però bisogna avere pazienza. E poi c’è Brahim Diaz, uno che quando gli dai il pallone sa che cosa deve farci. Infine fatemi spendere una parola su Calhanoglu: lo criticavano e invece adesso si vede di che pasta è fatto. Qualità, gioventù e… Ibra: questo Milan mi piace proprio tanto».