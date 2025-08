Criscitiello: «Inter, dopo la figuraccia Fabregas anche quella Lookman. E occhio a Conte…». Il noto giornalista punge i nerazzurri

Michele Criscitiello nel suo editoriale per Sportitalia.com tira arco e frecce all’Inter e a Marotta per la gestione della trattativa Lookman. Ne approfitterà il Napoli?

Si legge: «L’Inter ha sbagliato tempi e modi. Inoltre l’offerta, unica ricevuta a Bergamo, è di 42 milioni di euro. Non di più. I 3 di bonus non sono neanche legati al rendimento del calciatore ma della squadra. Quindi l’Atalanta dovrebbe prendere 3 milioni per Lookman se l’Inter vince lo scudetto o la Champions League. Solitamente i bonus si legano ai gol dell’attaccante che stai acquistando. Tutto questo tam tam mediatico creato ad arte e il voler esporre pubblicamente il calciatore ha fatto indispettire non solo Percassi ma anche gli americani che ora riaprono il tavolo delle trattative e la sedia dell’Inter non sarà più quella privilegiata. Dopo la brutta figura con Fabregas, c’è l’ombra di Lookman. Per Marotta e Ausilio, forse, 50 milioni non basteranno più e scusate la previsione di ferragosto ma sotto l’ombrellone ci aspettiamo che chieda spazio anche un certo Antonio Conte. Furbo come al suo solito è rimasto a guardare il teatrino tra Inter e Atalanta e tra qualche giorno tornerà a bussare alla porta di Percassi».

E ancora: «L’Inter ha solo una strada per salvare la faccia: arrivare a 50 più bonus, riallacciare con Percassi e poi tramite la stampa amica far credere ai tifosi che ha chiuso a 45 milioni.Lookman a Bergamo non resterà, il Napoli è una possibilità concreta e Marotta non può non prendere un calciatore così dopo tutto questo caos social e mediatico. Alla fine resterà solo un vincitore: ricco, forte e silenzioso. Parlantina lenta da studente della Cattolica, faccia da bravo ragazzo ma un criminale del calciomercato. Non lo sfidate che si perde in partenza.Indovinate il soggetto! Luca Percassi».