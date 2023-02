Crisi Chelsea, anche il West Ham ferma i Blues

Il Chelsea continua a faticare in Premier League nonostante i numerosi acquisti nel calciomercato invernale

Fa sempre più fatica il Chelsea di Graham Potter. I Blues non sono riusciti infatti ad andare oltre all’1-1 nella sfida casalinga contro il West Ham in Premier League. Al gol di Joao Felix, il primo in Inghilterra, ha risposto l’ex Emerson Palmieri.

La squadra di Potter resta così al nono posto in classifica, a +2 sul Liverpool con però tre partite in meno e a +3 dall’Aston Villa che deve ancora giocare. Nelle ultime 13 sfide di Premier League sono arrivate soltanto 2 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte.