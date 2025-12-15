Crisi Napoli, è crollo verticale: così sul Corriere dello Sport l’analisi della settimana partenopea dopo le sconfitte contro Benfica e Udinese!

Crisi Napoli, il Corriere dello Sport analizza la doppia sconfitta azzurra: sette ko stagionali, tutti in trasferta. Serve uno scatto mentale

Parla di «crollo verticale» l’editoriale di Pasquale Salvione sul Corriere dello Sport a proposito della brutta domenica trascorsa da Antonio Conte in Friuli.

È bastata una sola settimana per veder sparire il Napoli dominante che aveva piegato la Juve, riprendendosi la vetta. I due ko consecutivi contro Benfica e Udinese hanno complicato il cammino in Champions League e fatto scivolare gli azzurri al terzo posto in campionato, scavalcati dalle milanesi. Un doppio colpo tremendo che porta a sette le sconfitte stagionali, tutte maturate lontano dal Maradona. È un segnale d’allarme evidente, la seconda volta in stagione che la squadra di Conte perde due gare di fila.

Le attenuanti ci sono tutte: assenze pesanti, rotazioni impossibili e calendario fitto. Ma la squadra deve imparare a convivere con l’emergenza almeno fino a fine gennaio. Serve uno step mentale decisivo: «Quando non si può vincere, almeno non si deve perdere. Se il vento è contrario, come ha spiegato Conte, bisogna comunque tenere dritta la barca». Il Napoli non può farsi condizionare emotivamente dalle difficoltà; deve trovare «esperienza, malizia e carattere anche fuori casa».

A Udine la sconfitta è stata totale. La squadra ha retto un tempo, per poi crollare alla distanza di fronte alla maggior fame degli avversari, chiudendo con un dato statistico desolante: «Nemmeno un tiro in porta, come non succedeva da quasi due anni». Una reazione si è vista solo negli ultimi dieci minuti, troppo poco per evitare un doppio ko senza segnare che non si vedeva dai tempi di Mazzarri, a fine 2023.

Conte, che aveva previsto le difficoltà, non fa drammi e accoglie come ossigeno puro i rientri di Lobotka e Gutiérrez. Ora all’orizzonte c’è la Supercoppa contro il Milan: l’occasione per il riscatto dopo questa “settimana horror”. Ma servirà ritrovare il vero Napoli, quello unito e compatto, per superare questo mese critico: «L’importante è non arrivarci con le ossa rotte» a febbraio, quando potrà iniziare un altro campionato.