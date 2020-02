Crisi Torino, la parola a Rauti: «Sarà successo qualcosa nello spogliatoio…»

Crisi Torino, la parola all’ex Rauti ora in prestito al Monza: «Sarà successo qualcosa nello spogliatoio, può capitare…»

Parola a Nicola Rauti. L’attaccante classe 2000, punto di riferimento della Primavera di Sesia fino a gennaio ed ora in prestito al Monza in Serie C, ha vissuto da vicino la stagione granata fino a poche settimane fa soltanto. «Ed il Torino mi ha dato molto – ha spiegato ai microfoni di Binario Sport -. La storia che conserva, quando entri a far parte di una squadra così gloriosa, ti entra dentro e diventa parte di te».

Quindi, sul momento difficile attraversato dai granata. «Non me lo aspettavo, però sono sicuro che la squadra tornerà a fare ciò che ha sempre fatto. Sarà successo qualcosa, magari dentro lo spogliatoio, ma sono cose che possono capitare. Millico? Ha potenzialità incredibili, magari un giorno torneremo a giocare insieme. Credo possa fare davvero bene se gli verrà data la fiducia giusta. Per una giovane la fiducia è la cosa più importante».