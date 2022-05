Cristante: «Poche storie, vogliamo andare in finale di Conference». Le parole del centrocampista della Roma

Bryan Cristante ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Conference League contro il Leicester.

Le sue parole: «Quando la stanchezza si fa sentire le partite diventano più difficili. Ma in queste partite si riesce ad andare anche oltre. Magari la stanchezza arriverà il giorno dopo. Siamo carichi. Sappiamo che siamo l’ultima squadra in Europa e vogliamo vincere questa coppa. Non ci sono tante storie, vogliamo giocare al 100% perché è l’unico modo per vincere questa partita».