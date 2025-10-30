Cristianinho debutta con la Nazionale Under 16 del Portogallo: il figlio di Cristiano Ronaldo in campo nei minuti finali

Cristianinho debutta in nazionale. Per il figlio di Cristiano Ronaldo esordio nei minuti finali contro la Turchia con il Portogallo U16

Il Portogallo Under 16 ha iniziato il Torneo Coppa delle Federazioni con una vittoria convincente contro la Turchia, imponendosi per 2-0 grazie alle reti di Samuel Tavares al 13′ e Rafael Cabral allo scoccare del 90′. La partita, che ha visto la Nazionale portoghese dominare per gran parte del match, ha avuto un significato speciale per Cristianinho, figlio di Cristiano Ronaldo, che ha fatto il suo debutto con la maglia della Nazionale Under 16 nei minuti finali.

Nonostante non sia riuscito a segnare, la sua apparizione è stata una pietra miliare nella sua carriera giovanile. Cristianinho è entrato in campo durante il finale del match, sostituendo uno dei suoi compagni. Questa è stata la sua prima presenza con la Nazionale di categoria superiore, dopo le precedenti esperienze nelle giovanili.

Il debutto di Cristianinho con la maglia del Portogallo Under 16 non ha avuto effetti diretti sul risultato della partita, ma ha certamente attirato l’attenzione, dato l’alto profilo del padre. Cristiano Ronaldo, oggi in forza all’Al Nassr, non ha mai nascosto il suo orgoglio per il talento e la competitività del figlio. Il leggendario calciatore portoghese ha dichiarato.

PAROLE – «È molto competitivo, non gli piace perdere. È come me da bambino. Ha talento, forza, tecnica e un gran tiro. Ma non gli metterò pressione: sarà quello che vorrà essere».

Il prossimo impegno per il Portogallo sarà contro il Galles questo sabato, e sarà un’ulteriore occasione per Cristianinho di mettersi in mostra. I tifosi del Portogallo, e non solo, seguiranno con interesse la sua crescita, sperando di vedere il giovane calciatore seguire le orme del padre, che ha scritto la storia del calcio mondiale con le sue incredibili imprese nei club e nella Nazionale.

