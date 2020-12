Cristiano Ronaldo: «A 33 inizi a pensare di essere in discesa ma io voglio continuare a giocare»

Cristiano Ronaldo: «33 anni? Conta la testa, Federer è al top e ne ha 39». Le dichiarazioni della stella della Juventus

Cristiano Ronaldo è stato intervistato da DAZN in un’intervista doppia realizzata con il pugile Gennady Golovkin.

ETA’ – «A 33 anni inizi a pensare di essere in discesa ma io voglio continuare a giocare a calcio. La gente potrebbe pensare: “Cristiano è stato un giocatore incredibile ma adesso è lento”. Non voglio che questo accada. Puoi prenderti cura del tuo corpo ma non è questo il problema. Dipende dalla tua testa, dalla tua motivazione ed esperienza. Federer ad esempio ha 39 anni ed è ancora al top».