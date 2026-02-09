Cristiano Ronaldo, pronto il ritorno in campo con l’Al Nassr dopo lo sciopero? Le ultimissime

Cristiano Ronaldo, dal Portogallo non hanno dubbi: torna in campo con l’Al Nassr, terminato lo sciopero. Le ultime

Fumata bianca a Riyadh: Cristiano Ronaldo è pronto a rientrare in gruppo con l’Al Nassr. Secondo A Bola, il fuoriclasse portoghese ha messo fine allo sciopero ed è stato reintegrato negli allenamenti dopo aver risolto le tensioni con il Public Investment Fund e con la dirigenza saudita. La distensione tra le parti apre così la strada al suo ritorno in campo.

Il rientro, però, non sarà immediato. Ronaldo non prenderà parte alla sfida di Asian Champions League 2 contro l’Arkadag in Turkmenistan, ma dovrebbe tornare a disposizione nel weekend, in occasione del match di Saudi Pro League contro l’Al Fateh, in programma sabato 14 febbraio alle 18.30 italiane. Lo stop delle ultime due gare, contro Al Riyadh e Al Ittihad, era legato a una protesta che aveva diverse motivazioni: dal malcontento per il mercato dell’Al Nassr rispetto alle mosse dell’Al Hilal, fino all’insoddisfazione per i ritardi nei pagamenti ai dipendenti del club.

La situazione si è sbloccata dopo che la società ha saldato tutte le pendenze interne, contribuendo a ricucire il rapporto con CR7. Ora Ronaldo è pronto a riprendere la corsa verso l’obiettivo dei 1000 gol in carriera: finora ne ha realizzati 18 in 22 partite stagionali, portando il totale a 961 reti. Ne mancano 39 per raggiungere un traguardo che avrebbe del leggendario.