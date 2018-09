Bernardeschi consola Cristiano Ronaldo, le immagini del Mestalla in cui l’ex Fiorentina si avvicina al portoghese: ecco cosa gli ha detto

Piccola curiosità svelata all’indomani di Valencia-Juventus che ha come protagonista Federico Bernardeschi in occasione del cartellino rosso sventolato in faccia a Cristiano Ronaldo. L’ex Fiorentina è stato il migliore in campo del debutto europeo bianconero al Mestalla di Valencia, una partita di altri tempi con la Juventus in 10 uomini per più di un’ora di gioco vittoriosa per 0-2 grazie alla doppietta di Miralem Pjanic. Della partita, e non solo, si è parlato in tutto il mondo per la rarità dell’espulsione di Cristiano Ronaldo, la prima in assoluto durante le partite di Champions League.

L’asso portoghese, alla prima in Champions con la Juventus, è stato espulso dall’arbitro tedesco Brych su segnalazione dell’assistente di linea Fritz. L’episodio controverso che ha dato il la al cartellino rosso è stato il gesto che ha fatto CR7 nei confronti del difensore avversario Murillo. Il giudice di porta ha interpretato l’accaduto come condotta violenta ai danni di un avversario punibile con il cartellino rosso e così è stato. La reazione nervosa di Cristiano Ronaldo, scoppiato a piangere in mondovisione, è stata attenuata dal pronto intervento dei compagni, che hanno fatto di tutto per regalare al compagno una vittoria. Il primo di tutti è stato Federico Bernardeschi: come mostrano i replay, mentre Ronaldo si accinge a lasciare il campo tra i fischi del Mestalla l’ex Fiorentina gli si avvicina e gli urla «Sei il numero uno!». Un frame che ha fatto immediatamente il giro dei social network tra i tifosi della Juventus.