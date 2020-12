Cristiano Ronaldo dopo il 0-3 al Barça: «Sempre meraviglioso tornare in Spagna»

Cristiano Ronaldo, stella della Juventus, festeggia l’impresa compiuta a Barcellona attraverso i propri profili social. Le sue parole

Cristiano Ronaldo vince lo scontro diretto contro Lionel Messi, segna 2 gol, ed è grande protagonista dell’impresa compiuta dalla Juventus a Barcellona. 3-0 per i bianconeri e primo posto nel girone conquistato.

Il leader portoghese ha festeggiato sui suoi profili social: «Sempre meraviglioso tornare in Spagna ed in Catalogna, sempre molto difficile giocare al Camp Nou contro una delle più grandi squadre che abbia mai affrontato. Questa sera siamo stati una squadra da Champions! Una vera, grande famiglia unita! Giocando così, non abbiamo nulla da temere fino alla fine della stagione. Forza Ragazzi! Forza Juve! Fino alla fine!».