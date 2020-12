Cristiano Ronaldo: «È ora di tornare al lavoro! Vogliamo tutti i nostri obiettivi»

Cristiano Ronaldo ha scritto un messaggio sul suo profilo Instragram in vista dei prossimi impegni bianconeri. Le sue parole

«Una breve pausa che ricorderò sempre per i migliori motivi. Bei tempi e bei ricordi con la mia famiglia, i miei amici e i miei calorosi fans di Dubai. Ma ora è il momento di tornare al lavoro! Le batterie sono completamente cariche. Così posso tornare più forte e motivato che mai, per inseguire i nostri ambiziosi obiettivi di stagione alla Juventus, non solo in Italia ma anche in Europa. Fino alla fine».