Per la terza volta di fila Ronaldo va in gol in Champions con il Manchester United, il precedente può far sognare i tifosi inglesi

Il gol contro l’Atalanta è il terzo di fila per Cristiano Ronaldo in Champions League con la maglia del Manchester United. L’ultima volta che era successo era il 2007 e la stagione finì in modo decisamente positivo per la squadra inglese visto che avevano vinto la Champions.

He is INEVITABLE 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/3hz4h0j9fx — Manchester United (@ManUtd) October 20, 2021

In quella stagione CR7 era anche stato il miglior marcatore della Champions League con 8 gol totali, tra cui quello bellissimo di testa in finale contro il Chelsea.