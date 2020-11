Cristiano Ronaldo insaziabile: ecco il record messo nel mirino dal portoghese

Cristiano Ronaldo non si ferma: il fenomeno portoghese punta già un altro record dopo la doppietta messa a segno in Juve-Cagliari

Con la doppietta messa a segno contro il Cagliari, Cristiano Ronaldo è diventato il primo giocatore ad essere andato a segno in tutte le prime 5 presenze stagionali in Serie A nell’epoca dei tre punti dal 1994/95.

Ma non è mica finita qui. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, ora il fuoriclasse portoghese punta dritto al record di Pelè. 748 i gol in carriera di CR7, appena 19 meno di quelli della leggenda brasiliana. Un’altra sfida per il marziano.