Cristiano Ronaldo alla Juventus, crollano le quote dei bookmaker

Cristiano Ronaldo alla Juventus? Le quote dei bookmaker parlano chiaro, i bianconeri sono una scelta possibile

Sarà molto probabilmente il grande sogno mancato dai tifosi della Juventus, tuttavia, le voci che da qualche ora rilanciano con fermezza l’ipotesi di un addio al Real Madrid spingono con forza Cristiano Ronaldo verso Torino. E sembrano allinearsi anche le quote dei bookmaker, indicatore oggettivo delle reali chance di possibilità che questo trasferimento possa davvero realizzarsi. Nei giorni scorsi, stando alle quote dei bookmaker inglesi, la Juventus non è stata mai considerata una vera e propria pretendente per il futuro del portoghese. Ma qualcosa sta iniziando a cambiare, a partire dal crollo delle quote relative alla Juventus come prossima squadra di Cr7.

E qui bisogna fare un distinguo. I bookmaker inglesi, infatti, vedono crollare pesantemente le quote della Juventus, passando da 40/1 a 4/1 come riportato dal Daily Express. Tuttavia, in questo caso c’è il Manchester United quotato a 11/4 mentre la permanenza del Real Madrid è a 4/7. ’Traducendo’ le quote inglesi in valori decimali, la permanenza al Real è fissata a 1,75, il Manchester a 2,75 e la Juventus a 4. Anche in Italia crollano le quote relative a Cristiano Ronaldo, segno che i bookmaker intendono cautelarsi in vista di clamorose novità di calciomercato.

Come si evince dal tabellone Sisal Matchpoint i bianconeri sono passati da 6,00 a 4,50 e sono ora la terza scelta in tabellone, alle spalle del Real Madrid (la permanenza viene pagata 2 volte la posta scommessa). L’unica differenza qui, rispetto ai colleghi d’Oltremanica, è che la Juventus ha sorpassato decisamente il Manchester United, qui pagato a quota 7,50. Ma i bianconeri restano sempre la terza scelta, visto che in questo caso c’è forte il Paris Saint-Germain a quota 3.