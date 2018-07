Cristiano Ronaldo e quell’applauso in Juve-Real: «Mi ha emozionato»

Cristiano Ronaldo, gli applausi dello Stadium dopo Juventus-Real e il gol in rovesciata: «Da bambino seguivo la Juve, i tifosi mi hanno emozionato»

La notizia del giorno arriva dalla Spagna, la Juventus fa sul serio per Cristiano Ronaldo. Verità o boutade di calciomercato? C’è del serio o è una mossa mediatica per strappare il rinnovo alle merengues? Il Real Madrid potrebbe non essere l’ultima squadra della carriera di Cr7 e, secondo Marca in prima fila, la Juventus potrebbe tentare l’operazione monstre degli ultimi dieci anni. Ma perché proprio la Juve e non altri top club come Psg o Manchester United?

C’è stato un momento in cui i tifosi della Juve hanno fatto breccia nel cuore e nelle emozioni di un professionale quanto glaciale Cristiano Ronaldo. E’ il momento dello 0-2 in rovesciata siglato all’Allianz Stadium nel match di andata dei quarti di finale di Champions League. Il gol più bello dell’anno, condito dalla colonna sonora degli applausi di tutti i tifosi della Juventus. A fine partita Cr7 li ringraziò e disse:

«Questo è il migliore, è spettacolare. Sono saltato altissimo, è un gol che rimarrà negli occhi di tutti e di sicuro è il mio gol più bello. Che mi applauda uno stadio come quello della Juventus che vede grande calcio e grandi giocatori mi ha emozionato e reso felice anche perché la Juventus mi è sempre piaciuta sin da bambino. Mi piaceva vederli giocare. Certi applausi ti restano nel cuore, mi hanno emozionato. Devo dire grazie ai tifosi della Juve, ciò che hanno fatto è sbalorditivo e non mi era mai capitato in carriera. E’ stato un momento incredibile».