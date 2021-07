Cristiano Ronaldo lascia la Juventus? Primi contatti col PSG. Le ultime

Cristiano Ronaldo e il suo futuro, il grande nodo del mercato Juventus: ecco gli aggiornamenti sulla situazione del portoghese

Cristiano Ronaldo potrebbe non fare ritorno alla Continassa. Il portoghese ora è in vacanza, dopo l’eliminazione da Euro 2020: riposo e poi testa alla prossima stagione, che potrebbe non essere alla Juventus.

Secondo Gianluca Di Marzio ci sarebbero stati i primi contatti con il Paris Saint Germain: se il portoghese non dovesse trovare un accordo in tempi brevi, resterebbe alla Juventus fino a fine contratto, ovvero giugno 2022.