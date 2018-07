Cristiano Ronaldo, maglia sold out nello Juventus Online Store – FOTO

Numeri da far paura: maglia di Cristiano Ronaldo ufficialmente esaurita negli Store Online della Juventus, la divisa Authentic è sold out

E’ impressionante l’impatto mediatico dell’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus. A poco meno di 48 ore dall’apertura ufficiale della vendita delle magliette di CR7 in bianconera sia sugli store fisici che su quelli online l’entusiasmo dei tifosi bianconeri è a mille. Tanto che lo Juventus Official Online Store sta riscontrando più di un problema per sbrigare tutti gli ordini in arrivo causati dalla marea di tifosi bianconeri che si stanno riversando sul sito ufficiale per poter comprare la maglietta.

Tanto che da questa mattina, come si può evincere dallo screenshot sottostante, la maglia di Cristiano Ronaldo in versione ‘Authentic’, per intenderci quella da 140 euro, è ufficialmente Sold Out. Ecco la nota che compare sullo store della Juve: «L’entusiasmo è alle stelle! A causa dello straordinario numero di ordini, le spedizioni potrebbero subire leggeri ritardi. Ci scusiamo per il disagio». Numeri incredibili per il marketing della Juventus dagli Store online, numeri che fanno il paio con la media-monstre di circa una maglia al minuto venduta nello Store di Milano.