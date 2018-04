Napoli pazza per Cristiano Ronaldo: spunta la statuetta per il presepe

Dopo il gol che sancisce il passaggio del turno in Real Madrid-Juventus, Cristiano Ronaldo fa festa anche a Napoli. Genny di Savino gli dedica una statuetta

E’ il 98′ minuto di Real Madrid-Juventus, Cristiano Ronaldo si dirige verso il dischetto dell’area di rigore per trasformare il penalty assegnato dal direttore di gara. Dopo l’espulsione di Gigi Buffon per proteste, il campione del Real Madrid trascina la sua squadra in semifinale segnando il definitivo 1 – 3 che sancisce il passaggio del turno. Parte la festa allo stadio Santiago Bernabeu che vede come protagonista il numero 7 del Real Madrid. Lo stesso giocatore lo vedremo presto nei presepi, si proprio così, perché il maestro di statuette Genny di Savino di Napoli gli ha dedicato una statuetta per il risultato finale della partita con la scritta «1 – 3, godo tanto!»

Genny è pronipote d’arte: il primo della famiglia a forgiare pastori fu Vittorio Di Virgilio che nel 1830 aprì bottega nella stessa via dove ancora oggi si ammirano alcune delle Natività di maggior pregio. Nelle vetrine di Di Virgilio, però, accanto ai pastori tradizionali, da Benino che dorme alla Carmela, ci sono i personaggi dell’attualità. Da Cristiano Malgioglio ad Higuain chiamato “Core ‘Ngrato” a Cristiano Ronaldo. Chi spopolerà il prossimo natale nei presepi? Di sicuro il giorno dopo l’eliminazione dalla Champions League della Juventus il protagonista principale è il campione del Real Madrid. Siamo sicuri però che per vincere un altro “titolo” dovrà sbarazzarsi della concorrenza dei suoi rivali, almeno nel presepe.