Cristiano Ronaldo non si ferma: sveglia alle 6 e allenamento col Nacional

Cristiano Ronaldo scalda il motore: sveglia alle 6 e allenamento col Nacional. Il portoghese si prepara alla ripresa

È un Cristiano Ronaldo che sta scaldando il more, in attesa di capire come e se ricomincerà la stagione. Il portoghese, come rivelato da fonti locali, ieri mattina si è allenato nello stadio del Nacional de Madeira, la società in cui è cresciuto a livello giovanile prima del passaggio allo Sporting.

Tuttosport descrive la giornata del portoghese. Sveglia alle 6 per la palestra, poi trasferimento – grazie allo strappo di un addetto allo stadio – al campo per la seduta in programma alle 8.30 insieme al resto della squadra (attività consentita in Portogallo a patto di rispettare le distanze di sicurezza). CR7 si è dedicato ad una serie di allunghi e ai tiri in porta.