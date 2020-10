Cristiano Ronaldo positivo al Coronavirus: a rischio la sfida contro Messi in Champions

Juve Barcellona: Cristiano Ronaldo a rischio per il big match di Champions. Il portoghese è risultato positivo al Coronavirus

La notizia della positività di Cristiano Ronaldo (asintomatico e in isolamento) ha mandato in agitazione molti tifosi della Juventus che hanno immediatamente volto lo sguardo al calendario della squadra bianconera.

L’asso portoghese salterà sicuramente i prossimi impegni con Crotone e Dinamo Kiev (10 giorni di isolamento), anche l’impegno col Verona è fortemente a rischio. Attenzione pure e soprattutto all’imminente partita col Barcellona, in programma il 28 ottobre. Il Protocollo UEFA spiega che il placet per tornare in campo nelle competizioni europee deve arrivare sette giorni prima. La documentazione dovrà essere infatti trasmessa dai medici di Portogallo e Juventus all’UPAP per l’ok. Difficile, dunque, che possa essere a disposizione