 Cristiano Ronaldo, sospiro di sollievo: sarà disponibile per tutte le gare del girone al Mondiale 2026. I dettagli
Nazionali

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, squalifica minima: il fuoriclasse potrà disputare tutte le tre partite della fase a gironi

Buone notizie per Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese, espulso nella sconfitta per 2-0 contro l’Irlanda per una gomitata a Dara O’Shea, ha ricevuto soltanto una giornata di squalifica.

Il turno di stop è già stato scontato nella gara successiva, quella vinta dal Portogallo con un clamoroso 9-1 contro l’Armenia, valida per l’ultima giornata delle qualificazioni al Mondiale 2026.

Ora l’attenzione si sposta al sorteggio della fase a gironi: il Portogallo conoscerà le proprie avversarie il 5 dicembre, alle 12:00 ora locale di Washington DC (18:00 in Italia).

