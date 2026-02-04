Cristiano Ronaldo, terremoto in Arabia: CR7 allo scontro totale con l’Al-Nassr. “Sciopero” per colpa di…Benzema, cosa è successo – VIDEO

Cristiano Ronaldo è andato allo scontro totale con l’Al-Nassr. “Sciopero” del fuoriclasse portoghese per colpa di…Benzema, cosa è successo

Il calciomercato invernale in Arabia Saudita si è chiuso lasciando macerie e polemiche all’interno dell’Al-Nassr. Quello che doveva essere il campionato della consacrazione definitiva per Cristiano Ronaldo si sta trasformando in una polveriera. Il cinque volte Pallone d’Oro avrebbe messo in atto un vero e proprio “sciopero”, rifiutandosi di scendere in campo nell’ultimo impegno della squadra. La causa scatenante della furia del portoghese ha un nome e un cognome: Karim Benzema.

Il motivo della rottura: la gestione del fondo PIF

La pietra dello scandalo è l’approdo dell’attaccante francese, ex compagno di CR7 al Real Madrid, alla capolista Al-Hilal. Ronaldo non ha digerito il fatto che il Fondo Sovrano PIF, che detiene la proprietà delle quattro squadre principali del paese (Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ittihad, Al-Ahli), abbia finanziato un rinforzo stellare per i diretti rivali al titolo, lasciando invece l’Al-Nassr immobile sul mercato. Sentendosi tradito e non supportato nella corsa ai trofei (la sua bacheca saudita è ancora ferma a zero titoli maggiori), Ronaldo ha reagito con un gesto di insubordinazione clamoroso, mettendo la dirigenza con le spalle al muro.

Clausola segreta e scenari futuri: c’è l’America?

Nonostante un contratto faraonico da 200 milioni di euro a stagione, la frattura sembra ormai insanabile. Fonti vicine al giocatore parlano dell’esistenza di una clausola segreta che permetterebbe a Ronaldo di liberarsi a parametro zero in estate in caso di “mancati obiettivi sportivi o progettuali”. Se l’addio a giugno appare scritto, si apre ora il toto-destinazione. Il cuore suggerisce un ritorno romantico allo Sporting Lisbona, per chiudere il cerchio dove tutto è iniziato, ma questa scelta comporterebbe un taglio drastico dell’ingaggio. La ragione economica potrebbe spingerlo verso un altro top club arabo, ma l’ipotesi più affascinante porta oltreoceano.

La MLS è pronta a fare follie per regalare al mondo l’ultimo ballo: Cristiano Ronaldo contro Lionel Messi. La stella argentina dell’Inter Miami attende il rivale di sempre per un duello che rappresenterebbe l’evento mediatico e sportivo del secolo negli Stati Uniti, in vista del Mondiale 2026. Oggi intanto CR7 è tornato ad allenarsi, ma il futuro rimane in bilico…