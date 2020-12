Cristiano Ronaldo, vacanze a Dubai: niente quarantena, via libera dall’Asl

Cristiano Ronaldo trascorrerà le vacanze natalizie a Dubai. Il portoghese ha avuto il via libera dell’Asl per non osservare la quarantena

Cristiano Ronaldo è già partito con tutta la famiglia: volo privato con destinazione Dubai, dove parteciperà ai Globe Soccer Awards. La premiazione si svolgerà il 27 dicembre e l’attaccante portoghese è uno dei tre finalisti per il titolo di miglior giocatore dell’anno con Messi e Lewandowski. Con lui ci saranno altri 3-4 giocatori della Juventus.

Come riferisce Gazzetta per la Asl di Torino, sempre interpellata dalla Juventus da marzo a oggi, non ci sono problemi: i giocatori possono stare in isolamento e avere contatti solo con il gruppo squadra, effettuando regolari tamponi al ritorno nei giorni successivi. Senza quindi effettuare una quarantena vera e propria. A chi andrà all’estero basterà rispettare l’isolamento: o alla normale vita sociale, sì all’attività sportiva e alle partite. CR7 dovrebbe pertanto essere potenzialmente a disposizione per la ripresa degli allenamenti di Pirlo.