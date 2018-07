Cristiano Ronaldo a Madrid, chiude con il passato. Il 12 a Villar Perosa o allo Stadium?

La Juve pensa alla prima di Cristiano Ronaldo. Intanto i bianconeri, in 12 giorni, hanno guadagnato 4 milioni di followers

Cristiano Ronaldo sta per tornare. Il fenomeno portoghese, una volta terminato il suo tour promozionale e una volta completate le sue vacanze, raggiungerà Torino per iniziare ufficialmente la sua nuova avventura alla Juventus. CR7 si allenerà per la prima volta alla Continassa il 30 luglio, insieme agli altri Nazionali che non sono stati convocati da Allegri per la tournée estiva negli Usa, e giocherà per la prima volta con la maglia bianconera il 12 agosto, nel tradizionale appuntamento a Villar Perosa. Il portoghese potrà essere ammirato dal vivo da 5.000 fortunati ma nelle stanze bianconere si è aperto un dibattito: Villar Perosa sì, Villar Perosa no?

I tifosi chiedono una cerimonia al mattino nel quartier generale degli Agnelli e una partita in serata all’Allianz Stadium. Considerato il delirio che CR7 è in grado di provocare, solo con la sua presenza, la Juve tiene in considerazione ogni ipotesi. Intanto i bianconeri hanno iniziato a toccare con mano l’effetto Cristiano Ronaldo: sui social, in soli 12 giorni, sono arrivati 4 milioni di followers in più! Il giocatore ora si trova in Spagna e non saluterà i suoi ex compagni, per evitare l’incontro con Florentino Perez. Cristiano vuole cancellare ogni legame con Madrid e, dopo aver chiuso i conti col Fisco, venderà la tenuta a Pozuelo de Alarcon dal valore di 5,5 milioni di euro, dove ha vissuto negli ultimi 5 anni, e l’albergo, dal valore di 20 milioni.