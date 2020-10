Cristiano Ronaldo vuole esserci contro il Barcellona: le ultime

Cristiano Ronaldo punta il Barcellona: gli aggiornamenti sul portoghese in vista del match di Champions League contro Messi

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione su Cristiano Ronaldo in vista della partita di mercoledì tra Juve e Barcellona. La speranza di vedere in campo il portoghese non sarebbe ancora tramontata…

Ci sarebbe tempo fino a domani, si legge, per avere l’esito negativo del tampone: se entro le 21.00 di domani arriverà il responso utile per CR7, ecco che potrebbe così tornare in campo. Altrimenti l’appuntamento slitterà.