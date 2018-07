Croazia-Danimarca ha visto prevalere la selezione di Dalic ai calci di rigore, il web impazzisce per Kasper Schmeichel e Danijel Subasic

E’ giunta al termine pochi minuti fa la sfida Croazia-Danimarca, ottavi di finale del Mondiale di Russia 2018. I 90′ regolamentari e i 30′ supplementari hanno visto le due formazioni ferme sull’1-1, necessari i calci di rigore: 3-2 per la selezione di Dalic, con Kasper Schmeichel e Danijel Subasic grandi protagonisti. Il figlio d’arte danese, estremo difensore del Leicester City, è stato già protagonista nei minuti finali del secondo supplementare parando un rigore a Modric (LEGGI ANCHE: Rigore Modric: la parata di Schmeichel in Croazia-Danimarca – VIDEO), ma non è bastato…

Due rigori parati per Schmeichel jr e tre penalty salvati da Subasic: sono loro i grandi protagonisti dell’ottavo di finale disputatosi questa sera e il web è totalmente dalla loro parte. Elogi, complimenti e sogni di mercato: i due portieri sono diventati gli eroi dei social e all’unanimità sono stati nominati i migliori in campo. Ecco una carrellata di tweet:

Al di là del risultato finale, meritano un applauso per la grande prestazione i portieri #Subasic e #Schmeichel (anche se con la complicità dei giocatori delle loro rispettive nazionali). #CroaziaDanimarca #WorldCup2018 — Stefano Gaeta (@StefanoGaeta4) 1 luglio 2018