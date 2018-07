Anche i grandi sbagliano. E Luka Modric, in questa pazza serata dei Mondiali di Russia 2018, lo ha imparato a sue spese. Il centrocampista del Real Madrid, a cinque minuti dalla fine dei tempi supplementari, si è fatto respingere il rigore del possibile successo della Croazia da Kasper Schmeichel, portiere della Danimarca figlio di Peter, diventato l’eroe di Croazia-Danimarca. Un errore clamoroso da parte di Modric, autore comunque di una prova sontuosa al cospetto di Eriksen e compagni. Ma il portiere del Leicester ha detto no al gioiello del Real Madrid, respingendo un penalty che avrebbe potuto cambiare la storia dell’ottavo di finale di Nizny Novgorod.

