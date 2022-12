Croazia, Vlasic: «Mondiale? Vogliamo arrivare il più lontano possibile»

Nikola Vlasic, attaccante del Torino ora al Mondiale con la Croazia, ha parlato del momento della nazionale in Qatar

Nikola Vlasic, attaccante del Torino ora al Mondiale con la Croazia, ha parlato a La Gazzetta dello Sport.

PAROLE – «L’obiettivo ora non può che essere quello massimo: Vogliamo arrivare il più lontano possibile. Il Brasile è una formazione fantastica, molto complicata da affrontare. Hanno due squadre, ma noi siamo in grado di giocarcela con chiunque. Mi sento di condividere questa gioia con i tifosi del Torino. Sono fantastici. Dal primo giorno che sono arrivato in città, mi hanno portato per mano. Tutti mi chiedono di restare a lungo. Sono molto felice al Toro, vediamo quello che accadrà in estate».