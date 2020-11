Allo stadio Scida, il match valido per l’8ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Crotone e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

La Lazio torna alla vittoria nel diluvio di Crotone con i gol di Immobile e Correa. Buona prova di forza della squadra di Inzaghi che si è messa alle spalle due settimane turbolente.

Sintesi Crotone Lazio 0-2 MOVIOLA

84′ Ci prova il Crotone – Messias serve Dragus, che prova ad involarsi sulla sinistra ma viene chiuso alla grande da Hoedt prima che entri in area.

70′ Caicedo vicinissimo al gol – Splendido passaggio filtrante di Luis Alberto per Caicedo che supera Cordaz in uscita ma si allarga troppo e non centra lo specchio della porta

67′ Tiro di Immobile – L’attaccante, servito da Akpa Akpro, sfiora il gol da posizione defilata. La palla arriva a Marusci, che calcia trovando la deviazione sulla linea di porta di Cuomo.

56′ GOL LAZIO – Fa tutto Correa che riceve un lancio lungo di Immobile si defila sulla sinistra entra in area e punisce Cordaz con un tiro da posizione angolatissima che finisce sotto le gambe del portiere del Crotone

47′ Tiro di Correa – Correa salta Cuomo e conclude in porta da posizione defilata. Cordaz mette la palla in calcio d’angolo.

43′ Fares vicinissimo al gol – Cross dalla destra e colpo di testa schiacciato di Fares che Cordaz para con un piede, la palla si impenna e Marrone la spinge fuori dalla porta con un colpo di testa

35′ Parolo a un passo dal gol – Correa in mezzo a quattro riesce a far passare la palla per Parole che da dentro l’area fa partire un tiro angolato sul quale Cordaz si allunga e devia in angolo

28′ Tiro di Reca – Reca ci prova dalla distanza, spedendo la palla abbondantemente fuori.

21′ GOL IMMOBILE – Bellissimo cross dalla destra di Parolo e colpo di testa precisissimo di Immobile che batte Cordaz mettendo la palla all’angolino

17′ Tiro di Leiva – Immobile entra in area da sinistra e serve al limite Lucas Leiva, che calcia debolmente non impensierendo Cordaz.

15′ Chance per Luis Alberto – Dopo un’azione confusa la palla finisce sui piedi di Patric che dalla trequarti fa partire un cross che termina sulla testa di Luis Alberto il quale non riesce ad angolare: para facile Cordaz

12′ Palo di Simy – Cross di Messias per Simy che prende posizione su Radu e da due passi colpisce il palo in spaccata

8′ Tiro di Correa – Scarico dal limite dell’area di Luis Alberto per l’argentino che carica il destro e impegna Cordaz con una parata centrale

7′ Immobile a un passo dal gol – Il centravanti della Lazio sfrutta un errore di controllo del portiere Cordaz ma con un tiro di prima non inquadra la porta sguarnita

1′ La palla circola con difficoltà – Tante pozzanghere in mezzo al campo, la palla non gira con regolarità ma per il momento si gioca

Fischio d’inizio – Si gioca

Migliore in campo: Immobile PAGELLE

Crotone Lazio 0-2: risultato e tabellino

RETE 21′ Immobile, 58′ Correa

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Rispoli (45′ Pereira), Benali, Petriccione (67′ Dragus), Vulic (78′ Riviere), Reca; Messias, Simy. A disp.: Festa, Crespi, Cuomo, Djidji, Reca, Cigarini, Crociata, Molina, Rojas, Zanellato, Eduardo, Siligardi. All. Stroppa.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric (77′ Hoedt), Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo (45′ Akpa Akpro), Leiva, Luis Alberto, Fares (45′ Marusic); Correa (60′ Caicedo), Immobile (74′ Pereira). A disp.: Furlanetto, G. Pereira, Anderson, Armini, Cataldi, Muriqi. All.: Inzaghi.

ARBITRO: Sacchi (sez. di Macerata)

AMMONITI: Rispoli, Marrone, Fares, Parolo, Cuomo, Leiva, Luis Alberto