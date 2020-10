Crotone, Luperto ha finito la quarantena: «Ho bisogno di far vedere quanto valgo»

Sebastiano Luperto ha avuto il via libera da parte dell’ASL di Crotone di terminare la quarantena. Le sue parole

«Crotone è una grande piazza, il fulcro principale di questa trattativa è stato il mister perché ha spinto tanto e mi voleva nella sua squadra, spero di ripagare in campo questa fiducia e di dimostrare le mie qualità. Obiettivi personali? Dimostrare le mie qualità, ho bisogno di continuità e di far vedere quanto valgo. La Serie A? È un campionato duro, come squadra dobbiamo essere molto compatti e remare verso l’unico obiettivo, quello della salvezza».