Luca Marrone, difensore del Crotone, ha parlato prima del match contro la Sampdoria. Le sue parole.

«Siamo contenti. Abbiamo affrontato le big tutte subito e il nostro campionato è iniziato ora. Sampdoria? Hanno giocatori forti, serve molta attenzione perché possono far gol in ogni momento. Salvezza? Non sarà facile, lo sappiamo. Ma noi vogliamo dire la nostra in questa serie A fino alla fine»