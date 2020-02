Crotone, Simy: «Voglio raggiungere obiettivi di squadra, non i record»

L’attaccante del Crotone Simy ha parlato della sua stagione in relazione ai risultati del Crotone: ecco le sue parole

Simy, attaccante del Crotone, ha parlato in un’intervista a Tuttosport della stagione in corso.

SIMY – «I record al momento non mi interessano, non ci penso, sono concentrato sugli obiettivi della squadra. Voglio cercare di vincere più partite possibili per raggiungere quello che ci siamo prefissati, il resto adesso non mi interessa. A noi non è mancato niente prima, la Serie B è questa è difficile, una squadra non può pensare di avere sempre la stessa continuità e la consistenza di giocare sempre allo stesso modo».