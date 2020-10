Crotone, Stroppa: «Subire 4 gol fa male, ho bisogno di un attaccante»

Parlando dopo la sconfitta con il Sassuolo il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa ha descritto le proprie sensazioni.

COMPLIMENTI – «Subire 4 gol fa male, soprattutto per come sono arrivati. Due ce li siamo fatti da soli. Per il resto è stata una grande prestazione contro una squadra di grande qualità. Mi tengo le tre sconfitte consecutive ma voglio comunque portare positività all’interno dello spogliatoio».

MERCATO – «Abbiamo bisogno di attaccanti, di qualcuno che faccia gol. Dobbiamo imparare ad essere più cattivi sotto porta, le occasioni le abbiamo create. Ho chiesto giocatori con esperienza in Serie A, meglio se italiani, che possono essere un riferimento per gli altri giocatori».