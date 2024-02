Crystal Palace, UFFICIALE: Glasner è il nuovo allenatore

Oliver Glasner è ufficialmente il nuovo allenatore del Crystal Palace dopo l’esonero di Roy Hodgson. Ecco il comunicato

COMUNICATO – Il Crystal Palace FC è lieto di confermare la nomina di Oliver Glasner come allenatore. Il 49enne austriaco ha firmato un accordo per diventare l’allenatore degli Eagles fino alla fine della stagione 2025/2026. Più di recente, Glasner ha guidato l’Eintracht Francoforte verso un successo storico vincendo la UEFA Europa League 2021/22, il primo trofeo continentale del club in oltre 40 anni. Ciò è stato ottenuto nella prima stagione di Glasner alla guida di Die Adler (“gli Eagles”). Quella stagione vide la squadra di Glasner rimanere imbattuta in Europa, eliminando il Barcellona al Camp Nou lungo la strada.

L’anno successivo, il Francoforte raggiunse la finale di Coppa di Germania e gli ottavi di Champions League, qualificandosi nuovamente per l’Europa nella stagione successiva. Glasner ha precedentemente allenato la squadra austriaca dell’SV Ried, dove ha collezionato più di 550 presenze e vinto due coppe da giocatore; così come il LASK, che ha guidato dalla seconda divisione alla qualificazione europea in sole tre stagioni, prima di guadagnarsi un posto nelle qualificazioni alla Champions League alla sua quarta. L’austriaco ha ottenuto consensi anche per le sue due stagioni al VfL Wolfsburg in Bundesliga, ottenendo il terzo punteggio più alto nella storia del club e assicurandosi la qualificazione alla Champions League con un piazzamento tra i primi quattro.