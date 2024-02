Crystal Palace, UFFICIALI le dimissioni di Hodgson: il comunicato

Roy Hodgson si è ufficialmente dimesso dal ruolo di allenatore della prima squadra del Crystal Palace, in Premier League

COMUNICATO – Il Crystal Palace Football Club può confermare che Roy Hodgson si è dimesso dal suo incarico di allenatore della prima squadra. Il Club desidera ringraziare Roy per il suo eccezionale servizio, durante il quale ha gestito 200 partite in sei stagioni. Il club può confermare che Roy è ora dimesso dall’ospedale e sta bene. Paddy McCarthy e Ray Lewington guideranno la squadra stasera per la partita contro l’Everton a Goodison Park.