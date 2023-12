Cuadrado annuncia: «Dovrò operarmi al tendine». Il messaggio

Le parole dell’esterno destro dell’Inter Cuadrado su Instagram: ecco cosa ha detto sulle sue condizioni di salute

Juan Cuadrado si opererà al tendine. L’esterno destro dell’Inter ha comunicato tutto sul suo profilo Instagram: ecco le dichiarazioni.

IL MESSAGGIO – «Ho lottato con dolori ai tendini e ho fatto tutto ciò che un atleta può fare per recuperare, e mi sono anche allenato e giocato con un dolore che a volte diventa insopportabile e non mi permette di dare il 100%. Ho passato in rassegna tutte le opzioni terapeutiche evitando l’intervento chirurgico, ma i medici mi dicono che potrebbe andare peggio se non prendo questa decisione. Sono sempre stato un calciatore che dà tutto, che dà sempre il massimo dentro e fuori dal campo. Mi rende molto triste in questo momento non aver potuto farlo per questo grande club che mi ha dato una grande opportunità. Ma con FEDE in Dio perché fa cooperare tutte le cose per il bene».