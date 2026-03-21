Cuesta fa mea culpa dopo Parma Cremonese: «Dobbiamo alzare il livello, io per primo! Mi prendo la responsabilità, e su Suzuki vi dico questo»

L’allenatore del Parma, Carlos Cuesta, ha voluto dire la sua in conferenza stampa dopo la sconfitta in campionato rimediata contro la Cremonese

Intervenuto in conferenza stampa al termine di Parma Cremonese, il tecnico dei ducali, Carlos Cuesta, ha analizzato così la sconfitta rimediata per 0-2 in questo 30° turno del campionato di Serie A 2025/26.

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PAROLE – «Accettiamo ciò che pensano i tifosi, tutti vogliamo migliorare. So che saranno con noi. In queste trenta partita ci sono state anche cose positive e nel presente dobbiamo alzare il livello. Io per primo. Mi prendo io per primo la responsabilità. I ragazzi non danno niente per scontato. L’obiettivo non è raggiunto e bisogna fare punti. Ci sono cose che vanno lavorate, non credo dipendesse dall’atteggiamento. Suzuki recuperato? Sì, altrimenti non sarebbe stato schierato. Non poteva far nulla sul gol. Non siamo riusciti ad attaccare nel primo tempo e non siamo stati bravi a recuperare la palla in pressione alta. Questo ci ha portato a difendere di più».